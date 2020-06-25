Под Киевом грабители ворвались в дом известной супружеской пары: первые подробности

В ночь на 24 июня в поселке Козин Киевской области трое вооруженных грабителей ворвалась в дом к супружеской паре.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Obozrevatel.

Жертвами преступления стал бывший глава концерна “Олимп” Ризван Дамирли и его жена, известный дизайнер Ольга Немировская.

В дом к супругам залезли воры в черной одежке, похожей на форму правоохранителей. Они открыли закрытую дверь, потом ударили мужчину. Они связали пару и угрожали им оружием, если те не отдадут деньги.

Из дома преступники забрали 40 тысяч долларов, 18 тысяч евро и пульт от Citroën.

В полиции отмечают, что один из нападавших был невысокого роста, около 168-170 см, двое около 180-185 см. Также они общались на русском языке.

Как сообщал “источник”, в Киеве в помещении грузинского ресторана на улице Московской у бизнесмена украли около 100 тысяч гривен.