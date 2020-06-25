“Гадалка” выманила огромную сумму у школьницы, чья мама зарабатывает на топ-звездах

В Москве 13-летняя дочь известной владелицы элитных салонов красоты отдала гадалке деньги и ювелирные украшения на общую сумму 10 миллионов рублей.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Как сказано в сообщении, гадалка подошла к девочке, которая гуляла по Мичуринскому проспекту и внушила ей мысль, что деньги и драгоценности, которые хранятся у нее дома — прокляты. Чтобы снять с них порчу, она согласилась провести над ними специальный обряд.

Поскольку мама у девочки владеет салонами красоты, где стригутся Бузова, Седокова, Топурия и другие звезды, дорогих украшений и налички школьница принесла немало.

После того, как гадалка исчезла вместе с добычей, девочка сообщила о случившемся матери. Общая стоимость пропажи составляет около 10 миллионов гривен. Мошенницу разыскивает полиция.

Как сообщал “источник”, ранее в российском городе Кунгуре (Пермский край) из игрового автомата в супермаркете похитили 43 мягких игрушки.