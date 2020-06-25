На путинском параде заметили адмирала-предателя из ВМСУ с украинскими наградами: фото

Адмирал из ВМСУ Сергей Елисеев был замечен с украинскими наградами на военном параде в российском городе Калининград.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на слова блогера Тимофея Гольца на Facebook-странице.

Елисеев – бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону РФ и был назначен заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ РФ.

Предатель Елисеев пришел на путинский парад с украинскими военными наградами на груди. Их идентифицировали в сети.

Как сообщал “источник”, в российских СМИ появилась информация о том, что временно командующим Балтийским флотом РФ назначен вице-адмирал Сергей Елисеев, который ранее был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, но в июле 2014 года дезертировал в Россию.