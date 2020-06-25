Под Харьковом военные попали в серьезное ДТП: видео

В четверг, 25 июня, вблизи Харькова на окружной дороге на повороте к мусороперерабатывающему заводу произошло ДТП с участием военного автомобиля.

Как передает “источник” , видео снятое очевидцами обнародовали на странице “ТипичнОЕ ХТЗ” в Facebook.

“ДТП с военными на окружной, все живые вроде пострадали только водитель и пассажир с бусика”, – отмечается в подписи к видео.

По предварительным данным, трассой шла колонна автомобилей военной техники, с одним из которых столкнулся микроавтобус с пассажирами.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее “источник” сообщал, что в сети опубликовали видео момента смертельного ДТП, которое произошло рано утром 25 июня в Днепре на улице Байкальской. В результате происшествия погибли два человека.

Напомним, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло страшное ДТП – легковушка столкнулась с автоцистерной DAF.