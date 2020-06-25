На трассе Киев-Чоп маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП: фото и подробности

Возле села Среднее (Закарпатская область) на трассе Киев-Чоп попала в аварию рейсовая маршрутка “Ужгород-Хуст”. Среди пассажиров есть травмированные, как минумум одна женщина погибла.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на информацию, обнародованную в Telegram-канале журналиста Виталия Глаголы.

“Одна женщина погибла на месте. Не менее трех пассажиров травмированы. Других участников аварии нету”, – сообщил он предварительные данные о последствиях ДТП.

По словам очевидцев, микроавтобус врезался в отбойник на автотрассе, после чего перевернулся. На место происшествия вызвали скорую и полицию.

Как сообщал “источник”, ранее в Кропивницком на улице Новгородской автомобиль Mazda 3 влетел в остановку общественного транспорта.