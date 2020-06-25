Такое можно редко увидеть: появились сказочные фото и видео карпатского озера Синевир

Сказочной красоты украинское озеро Синевир ждет туристов.
Об этом сообщает основатель synevir.info Иван Галатыба на своей Facebook-странице.
По его словам, проезд к озеру доступен для путешественников. Межгорье и в частности озеро Синевир открыты для посетителей.
Галатыба опубликовал фото и видео, которые были сделаны 25 июня во время прекрасной погоды. Стоит отметить, что сказочная природа так и манит на отдых к Синевиру.
Напомним, из-за сильных ливней на западе Украины реки вышли из берегов, что привело к катастрофе: затоплены целые районы, разрушены дороги и мосты.
Например, неподалеку от села Микуличин на Прикарпатье из-за оползня приток реки Прут образовал огромное озеро, которое может затопить дома местных жителей.
Как сообщал “источник”, летом 2020 года украинцы могут отдохнуть в Николаевской области на Кинбурнской косе.
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