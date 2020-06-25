В Украине еще одной области грозит потоп: людей просят отказаться от отдыха на природе

В Одесской области ожидается серьезное повышение уровня воды в нижнем течении реки Днестр, это связано со спусками дождевого паводка из Днестровского водохранилища.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на прес-службу ГСЧС.

В результате возможен выход воды на трассу Одесса-Рени между населенными пунктами Маяки-Удобное, подтопление домов в селе Яськи и в Беляевке, а также понтонного моста через Турунчук, который находится в районе села Троицкое.

“Просим граждан воздержаться от поездок, а любителей рыбалки оставаться дома”, – отмечается в сообщении спасателей.

“Большое количество воды движется с Западной Украины в наш регион, – заявил сегодня глава ОГА Максим Куцый. – Объем спускаемой с Днестровского водохранилища воды уже увеличился вдвое. Это грозит подтоплением территориям Беляевского и Белгород-Днестровского районов, под угрозой Маяки, Яськи, даже контрольно-пропускной пункт в Паланке”.

Как сообщал “источник”, на Буковине и Прикарпатье из-за мощных ливней из берегов вышли реки, это привело к масштабным разрушениям.