Одиозный российский священник назвал РПЦ врагом России и обратился к дьяволу

Взбунтовавшийся российский священник, схиигумен Сергий (Романов), который недавно захватил Среднеуральский женский монастырь, назвал Русскую православную церковь главным врагом своей страны.

Видео выступления схиигумена Сергия опубликовано на YouTube-канале его сторонника Всеволода Могучева.

В своей речи священнослужитель говорил о необходимости для России православного царя, который был бы хозяином и не воровал.

“Главный враг в России — это Русская православная церковь. То, что вы видите сейчас, – это планы тех, кто ненавидит нас, русских, вы уже видите в исполнении. Я хочу, чтобы вы не отходили от Церкви, чтобы в школах прививался Закон Божий. Чтобы в России был православный царь, чтобы был хозяин в России!” – заявил он.

В конце своей речи схиигумен Сергий обратился к дьяволу, потребовав от него уйти из России и из всего мира.

Напомним, что этот священник известен как лидер и идеолог секты так называемых царебожников – людей, верующих в особую роль убитого в 1918 году в Екатеринбурге царя Николая II. Одной из сторонниц этого течения называли Наталью Поклонскую, а Сергия – ее духовным отцом.

Он стал известен после того, как проклял всех, кто считает, что храмы нужно закрывать из-за коронавируса, критиковал действия силовиков и властей. После церковного суда схиигумен опубликовал обращение к судьям, в котором объявил патриарха Кирилла и Синод “хулителями Духа Святого”, предавшими Церковь из-за страха за свои жизни и должности.

В прошлом Романов отбывал наказание в исправительной колонии Нижнего Тагила за убийство и грабеж. После освобождения из тюрьмы он посвятил себя служению Богу, строил монастыри, связанные с убийством царской семьи, а также проповедовал многочисленные теории заговора. Также сообщалось, что Сергий практиковал изгнание из людей бесов.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии.

Как сообщал “источник”, ранее в России известный старец, схиархимандрит Илий на самолете облетел Москву и Санкт-Петербург с молитвой о защите России от коронавируса.