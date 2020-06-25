В Кропивницком арестовали главу ОГА: фото и видео обысков у него дома

В четверг, 25 июня, в доме, где живет председатель ОГА Андре Балонь в Кропивницком, прошли обыски.

Об этом сообщает общественный активист Андрей Лаврус в своем Telegram-канале.

В пресс-службе СБУ в области подтвердили, что сотрудники управления проводили обыски вместе с работниками НАБУ, однако деталей не сообщают.

Лаврус отметил, что в середине дома находятся правоохранители с автоматами. Также на улице возле дома находится частная охрана. Среди них непосредственно охранник главы облгосадминистрации.

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Как сообщал “источник”, в ходе спецоперации “Дата”, целью которой было расследовать утечку и распространение персональных данных граждан из государственных и частных баз данных, попавших в сети через Тelegram-бот, правоохранители провели 36 обысков в десяти регионах.