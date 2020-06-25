Украинцев ждут длинные выходные: лучшие места отдыха в Киевской области

Вскоре украинцев ждут три выходных дня, потому не теряйте время зря, а планируйте отдых.

Отдыхать от работы будем 27, 28 и 29 июня. Это время можно провести в красивых местах Киевской области.

Межигорье

Это бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича. Место скрывает в себе много тайн на большой территории. Вы сможете увидеть мини-зоопарк, выставку ретромобилей и кинологический центр. Также около поместья очень красивая природа.

Чтобы не ходить пешком, вы сможете взять на прокат велосипед или сигвей. Также возможны катания на лошадях.

Время работы: каждый день летом с 08:00 до 22:00.

Как добраться: лучше всего ехать своим транспортом, ведь у парка нет сообщения с Киевом. Время в пути 20-25 минут от станции метро “Оболонь”. На велосипеде возможно добраться со станции метро “Героев Днепра” – 15 км.

Цена: все дни кроме вторника билет стоит 150 грн для взрослых и 50 грн для детей (7-13 лет). Во вторник для детей вход бесплатный, взрослый билет стоит 70 грн. Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно.

Парк ХІІ Месяцев

Это зоопарк с множеством животных, которых можно потрогать и покормить (не всех). Также есть возможность катания по территории на велосипеде и отдыха у бассейна.

Время работы: в летний период (с 1 апреля по 31 октября) каждый день с 10:00 до 20:00.

Как добраться: зоопарк находится в селе Демидов Киевской области. Собственным транспортом (35 минут на автомобиле) или автобусом №355 от станции метро “Героев Днепра” за 15 минут.

Цена: билет за взрослого стоит 190 грн, для детей 3-6 лет – 70 грн, для детей до 3 лет вход бесплатно.

Киевское море

Прекрасная природа, много пляжей и лес. Можно поехать на отдых с палатками, а можно арендовать дом или отель.

Отметим, что морем его называют из-за размера водоема. Но это Киевское водохранилище.

Как добраться: лучше ехать на своем авто. От станции метро “Героев Днепра” 17 км, время в пути от 30 минут.

Цена: аренда отеля от 1200 грн за сутки.

Пуща Водица

Особенное место недалеко от Киева, где много озер, леса и красивая природа. Там можно покупаться, загорать или покататься на лодке, катамаране. В Пуще оборудованы беседки для отдыха с семьей или друзьями, есть мангалы для самостоятельного приготовления шашлыка.

Как добраться: на своем авто с разных уголков города – от станции метро “Оболонь” около 20 минут, от “Академгородка” за 10 минут. также от станции метро “Контрактовая Площадь” ходит трамвай №12, от станции метро “Нивки” – маршрутное такси №719 (50 минут в пути общественным транспортом).

Десна

Это река, где можно организовать прекрасный отдых на природе или устроить активный отдых на лодке. Можно переночевать в палатке или забронировать базу отдыха около реки.

Как добраться: вместе с туром, или своим ходом – на машине или велосипеде

Цена: если приобрести тур, то его стоимость стартует от 600 грн.

Ландшафтный парк в селе Буки

Это место прекрасно подойдет для прогулки. Красивый парк, в котором есть на что посмотреть. Территория состоит из двух частей – храмового комплекса с фонтаном и самого ландшафтного парка.

Как добраться: село Буки находится в 100 км от города и в 40 км от города Белая Церковь. Добраться сюда легче всего на собственном автомобиле. Ходит рейсовый автобус из городов Белая Церковь и Сквира. Время в пути из столицы занимает 2 часа.

Цена: вход в парк бесплатный, но некоторые экскурсии могут быть за отдельную стоимость.

Переяслав

Город, который до прошлого года носил приставку Хмельницкий в честь великого Гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого, имеет многовековую историю и впервые упоминается еще в 907 году. Там вы сможете увидеть культурное наследие в музеях, а также памятники и старинные дома.

Как добраться: своим авто или маршруткой от станции метро “Харьковская” ехать около 1-1,5 часа.

Цена: вход в Национальный историко-этнографический заповедник бесплатный.

Белая Церковь

Город славится своей историей, где много памятников архитектуры, музеи и памятки. Также там есть красивый дендропарк “Александрия”.

Как добраться: город находится недалеко от трассы Киев-Одесса, имеется автобусное и железнодорожное сообщение с Киевом. Частные маршрутки ходят от станций метро “Теремки” и “Лыбидская”. Время в пути до 1,5 часа

Цена:вход в дендропарк “Александрия” стоит 25 грн для взрослых, для школьников и студентов – 10 гривен при наличии документа (с велосипедом 35 грн и 20 грн соответственно).

Музей Пирогово

Национальный музей архитектуры и быта Украины – это музей под открытым небом. Там посетители могут увидеть украинские хатки, церкви и мельницы, которые использовали. Экспонаты собраны со всех регионов страны.

Время работы: среда выходной, а в остальные дни с 10:00 до 17:00.

Как добраться: на собственном авто дорога займет около получаса.

Цена: взрослый билет – 50 грн, детский – 30 грн, детям 7-10 лет – 15 грн, детям до 7 лет – бесплатно.

Парк “Киевская Русь”

Это исторический парк в селе Копачов Обуховского района. Там часто проходят мероприятия для детей и взрослых. Посетители могут поучаствовать в разных состязаниях, посмотреть шоу-программы и кино.

Как добраться: маршрутка ездит от станции метро “Выдубичи”. Также можно использовать прямой рейсовый автобус Киев-Степок с автостанции “Выдубичи”. Время в дороге около 1 часа. С Обухова можно добраться на велосипеде (до 15 км в 1 сторону).

Цена: входной билет 80 грн для школьников, 150 грн для студентов и пенсионеров, 200 грн для взрослых.

Триполье и Витачов

В этих селах в 1897 году было открыто трипольскую культуру. Та есть музеи, памятники и красивые виды на Днепр.

Как добраться: на машине (дорога займет около часа), на электричке (Киев Пассажирский – Триполье Днепровское) или автобусами, которые отправляются с автостанции “Выдубичи”.

Цена: стоимость билета в музей – 20 грн, или 100 грн – с экскурсией.

Как сообщал “источник”, сказочной красоты украинское озеро Синевир ждет туристов.

Напомним, летом 2020 года украинцы могут отдохнуть в Николаевской области на Кинбурнской косе.