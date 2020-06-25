Россия без Путина и с базами НАТО: сети повеселил ролик про изменение конституции

В сети появился ролик касательно изменений в Конституции России, который повеселил пользователей сети.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Маленький тлен”.

“Это видео – пародия на агитационные ролики про поправки. В нем использована ирония. Все ситуации, которые обсуждают главные герои умышленно доведены до абсурда, чтобы показать нелепость навязываемых пропагандой страхов”, – говорится в сообщение.

Авторы видео пишут, что этим видео они не пытались кого-либо оскорбить или агитировать как надо голосовать, это шутливый ролик.

В комментариях к видео поднялась волна шуток, украинцы шутят над роликом.

“Поэтому и народ готов голосовать за поправки даже в багажнике“, “А че это я стою? У меня ж через час обязательная операция по смене пола! Нам на работе всем прописали“, “Шикарно, стоит на нашем телевидении показывать“, – пишут они.

Ранее “источник” сообщал, что Российское Федеральное агентство новостей разместило в сети пропагандистский ролик о поправках в конституцию РФ, в котором зрителей пугают геями.