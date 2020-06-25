Солистка “НеАнгелов” напугала фанатов снимками из больницы – певица оказалась под капельницей

Вокалистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская поделилась в соцсети снимками из больницы, чем изрядно напугала своих поклонников.

Певица опубликовала фотографии, на которых лежит в кровати в окружении медицинских препаратов. На одном фото к руке артистки тянется шланг капельницы, а на втором Слава запечатлена с кислородной маской на лице. В подробности певица вдаваться не стала, лишь отметила, что причиной недомогания стала неврология.

Фото: instagram.com/babaslavka

Под вторым снимком Каминская оставила шутливый комментарий: “Музыка так себе. Газ тоже не веселит”.

Фанаты звезды забросали ее вопросами: “Что случилось?”, “Коронавирус?”, Надеюсь ничего плохого с Вами не случилось”, “Слава, что случилось?”, “Что б не было дурацких вопросов надо сразу всё объяснять народу, а то теперь думай и переживай”.

Фото: instagram.com/babaslavka