Солистка “НеАнгелов” напугала фанатов снимками из больницы – певица оказалась под капельницей

Вокалистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская поделилась в соцсети снимками из больницы, чем изрядно напугала своих поклонников.
Певица опубликовала фотографии, на которых лежит в кровати в окружении медицинских препаратов. На одном фото к руке артистки тянется шланг капельницы, а на втором Слава запечатлена с кислородной маской на лице. В подробности певица вдаваться не стала, лишь отметила, что причиной недомогания стала неврология.
Под вторым снимком Каминская оставила шутливый комментарий: “Музыка так себе. Газ тоже не веселит”.
Фанаты звезды забросали ее вопросами: “Что случилось?”, “Коронавирус?”, Надеюсь ничего плохого с Вами не случилось”, “Слава, что случилось?”, “Что б не было дурацких вопросов надо сразу всё объяснять народу, а то теперь думай и переживай”.
- Ранее Слава Каминская опубликовала ролик из клиники пластической хирургии. Певица лежит на операционном столе и постепенно входит в медикаментозный сон.
- Позже она призналась, что сделала липосакцию. Солистка “НеАнгелов” добавила, что она ни в коем случае не пропагандирует такой метод коррекции фигуры, а просто делится информацией, которую “некоторые продают за деньги”.