Погиб от выстрела в голову: раскрыты детали смерти сына Хрущева в США

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, 84-летний Сергей Хрущев, умер в собственном доме в городе Крэнстоне (США) от огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на информацию агентства Associated Press.

О смерти Сергея Хрущева, сына бывшего коммунистического вождя СРСР Никиты Хрущева, который с начала 1990-х годов проживал в США, а в 1999 году получил американское гражданство, стало известно еще в четверг, 18 июня.

О подробностях его смерти изданию сообщил судмедэксперт Джозеф Венделькен. Причиной гибели стало огнестрельное ранение. В то же время признаков насильственных действий по отношению к погибшему или следов нападения не было обнаружено. Таким образом, скорее всего речь идет о самоубийстве.

В связи с этим случаем уголовное дело возбуждать не стали.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве был найден труп народного депутата Украины Валерия Давыденко в его же офисе.