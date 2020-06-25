В Харькове поставили виселицу и сожгли флаг РФ: фото и видео акции возле офиса партии Медведчука

В Харькове активисты “Национального корпуса” пришли к офису партии Оппозиционная платформа – за жизнь на Харьковской набережной 7/9.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Веха.Харьков” в Telegram.

Перед офисом активисты установили виселицу, на которой висит манекен человека в цветах российского флага.

А также обклеили стены офиса ОПЗЖ стикерами с текстом “Украина или смерть”.

Позже они сожгли флаг России и оставив виселицу перед офисом ОПЗЖ завершили акцию.

Отметим, что активисты 24 июня вечером анонсировали эту акцию. В тот же день около 22:00 появилась информация, что представители ОПЗЖ покинули офис на Харьковской набережной, а офис выставлен в аренду.

Ранее “источник” сообщал, что украинская партия “Оппозиционная платформа– За жизнь” несмотря на продолжающуюся войну с агрессором поздравила оккупантов с днем России.