Это неприемлимо, но нормально: почему “слугам народа” сойдет с рук сексистский скандал

Недавний громкий скандал связанный с разговором главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко с Давидом Арахамия по поводу коллег-женщин, раскрывает суть партии.

Такое мнение высказал “источнику” политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

“Получается, что она состоит из кучи случайных людей, из нескольких каст: есть высшая, которая может позволять себе что угодно говорить, а есть более низкие, которые могут только слушать“, – констатировал он.

При этом Петренко высказал сомнение, что скандал повлияет на рейтинг “Слуги народа”.

“Но я сомневаюсь, что скандал повлияет на рейтинг “Слуги народа”. Я не увидел, чтобы у общества был какой-то серьезный отклик на подобные заявления. Фактически, как они и написали в темниках, что мужские разговоры – это “окей”, к ним надо относиться с улыбкой. Так общество и восприняло эту ситуацию. Большинство считает, что это неприемлемо, но в целом нормально“, – говорит политический эксперт.

Вместе с тем, Александр Корниенко продемонстрировал определенную политическую культуру и отношение к своим коллегам.

“Плюс ко всему, у Корниенко не было умысла – он же не вышел и не стал рассказывать, что, мол, Аллахвердиева – “баба-огонь, корабельная сосна” и так далее. Он сказал это в частной беседе, которую подслушали. Конечно, это является демонстрацией определенной политической культуры, отношения к своим коллегам. Этот вопрос гендерного и социального неравенства – ты депутат, она депутат, вы находитесь в равных условиях. Очевидно, что это неприемлемые вещи, но они были сделаны, скорее, из-за политической неопытности“, – отметил Петренко.

Детальнее читайте в материале “источника”: “Корабельная сосна” и “дети низкого качества”: почему “слуги” не вылезают из скандалов.