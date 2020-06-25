Изнасилование в Кагарлыке: принято важное решение по жертве полицейских

Нелю Погребецкую, жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке, взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская изданию “РБК-Украина”.

По ее словам, приказ о предоставлении охраны был подписан еще 17 июня.

“Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня“, – уточнила Грохольская.

Она подчеркнула, что полиция обеспечивает Неле Погребецкой круглосуточную охрану по месту жительства и вне его.

“Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на “102”. В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью“, – добавила она.

Как сообщал “источник”, 25 июня в Киеве состоялась пресс-конференция с участием Нели Погребецкой, которую изнасиловали “копы” прямо в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области.