Первый случай COVID-19 в Попасной: СМИ сообщили некоторые подробности

COVID-19 сегодня, 25 июня, обнаружили у жительницы Попаснянского района – заболевшей более 50 лет.

Об этом сообщает popasnaya.city

Первый тест у нее показал отрицательный результат. Женщина, не подозревая у себя болезнь, лечилась в Попаснянской районной больницы с пневмонией.



«Второй тест сделали 25 июня и он оказался положительным. От пневмонии она лечилась в больнице с 19 июня », – рассказал директор КНП« Попаснянская центральная районная больница » Александр Ковальчук.

По информации эпидемиолога Людмилы Коваленко, женщину отправили в инфекционное отделение Рубежанской больницы. Ее состояние стабильное. Перечень контактных лиц устанавливается.

В связи с выявлением в Попаснянском районе коронавируса все мероприятия отменены.