NASA отправит к Марсу вертолет: зачем он там нужен и как выглядит

Марсоход Perseverance доставит на Марс вертолет NASA Ingenuity, который совершит полет над поверхностью Красной планеты на высоте менее 5 километров.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на публикацию в издании New York Times.

Сложность полета над поверхностью Марса состоит в том, что на этой планете разреженная атмосфера, поэтому трудно создать подъемную силу для летательного аппарата.

Полет на высоте 5 километров над Марсом, который планирует совершить вертолет Ingenuity, можно сравнить с передвижением на высоте около 30 тысяч метров над Землей – это в два раза выше, чем высота полетов реактивных лайнеров. Исследователи учитывают также то, что притяжение на Марсе в три раза меньше.

“Я скажу вам, то, что меня больше всего радует, – это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир”, – отметил директор NASA Джим Брайденстайн.

Если полет пройдет успешно, ученые получат уникальные фотографии с Марса, а впоследствии, возможно, и с других планет Солнечной системы.

Как сообщал “источник”, профессор Жан-Марк Салотти из Национального политехнического института Бордо во Франции пришел к выводу, что для создания цивилизации на Марсе необходимо как минимум 110 человек.