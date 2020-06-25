Вступительная кампания в украинские вузы: названы даты начала и завершения

В Украине в конце лета начнется вступительная кампания, она продлится с 1 по 22 августа.

Об этом заявила замглавы Минобразования Любомира Мандзий на брифинге.

Абитуриенты смогут подавать электронные заявления без свидетельства об образовании, но необходима запись о его заказе в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

“Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа. Поступающие будут иметь время подать все документы в учреждения высшего образования. Если поступающий не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства, но по записи о его заказ в системе ЕГЭБО. Оригиналы свидетельства о среднем образовании можно подавать в начале обучения”, – сказала Мандзий.

Как сообщал “источник”, ранее и.о. министра образования заявила о том, что с сентября технологии дистанционного обучения будут использоваться в школах намного шире.

В то же время большинство детей и их родителей, которые столкнулись с дистанционным обучением, были разочарованы качеством такого образования.