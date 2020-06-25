В Украине отменяют обсервацию для жителей ОРДЛО и Крыма, но есть важные нюансы

Кабинет министров отменил обязательную обсервацию или самоизоляцию для жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Пропуск без обсервации разрешен абитуриентам и гражданам, при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Данный документ принят Кабмином с доработкой в однодневный срок.

“Предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Также прекращение самоизоляции или обсервации для тех, кто пересекает государственную границу (иностранцы или лица без гражданства) и/или КПВВ из временно оккупированной территории при наличии негативного результата теста методом ПЦР”, – сообщил Степанов.

Также было принято решение о самостоятельном определении времени начала работы Центрами оказания административных услуг.