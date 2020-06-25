Пошлятина и дешевка: в сети показали печальные фото “украшенного” оккупантами Севастополя

Подготовка к параду Победы в оккупированном Севастополе, который прошел в среду, 24 июня, так же, как и в некоторых российских городах, сопровождалась традиционно безвкусными декорациями.

Соответствующие фото опубликовала в своем аккаунте на Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

На опубликованных снимках изображены огромные красные звезды, установленные на красных тумбах, которые украшены нарисованным вечным огнем и стилизированным изображением георгиевской ленты.

“Севастополь приукрашеный. Ужасно. Китч и пошлятина, дешевка”, – прокомментировала опубликованные снимки блогер.

На втором снимке в кадр попали оградительные заборы, которые стали уже символом оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал “источник”, в оккупированном Севастополе на параде победы, который провели 24 июня, главный танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей.