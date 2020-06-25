У жительницы Попасной тест на коронавирус показал положительный результат: детали

Сегодня, 25 июня, в Попаснянском районе зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это жительница города Попасная среднего возраста (50+).

Об этом сообщили в пресс-службе Попаснянской РГА.

Она обратилась к семейному врачу с жалобами на ухудшение самочувствия и находилась на амбулаторном лечении. После получения предварительного положительного теста на коронавирус, ее сразу же транспортировали в Рубежанскую инфекционную больницу. Сейчас продолжаются исследования по подтверждению наличия заболевания коронавирус.



На данный момент выясняются контактные лица, которых уже выявлено более 20 человек.

Также в РГА отмечают, что в связи с этим случаем в районе усиливаются карантинные мероприятия.

“Запланированные ко Дню Конституции вечерние кинопоказы 26 – 28 июня отменены. Соблюдайте социальную дистанцию, избегайте контактов с гражданами, прибывшими из-за рубежа и не выходите из дома без средств индивидуальной защиты”, – сказано в сообщении.