Действовали “по классике”: в киевском ресторане бизнесмена ограбили на круглую сумму

В Киеве в помещении грузинского ресторана на улице Московской у бизнесмена украли около 100 тысяч гривен.

Как пишет “источник”, об этом сообщает “Страна” со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 июня вечером в ресторане известной сети “Хачапури и вино”. Там обокрали посетителя-бизнесмена, владеющего фирмой по продаже электроники.

Во время ужина бизнесмена, за соседний столик “по классике” подсели несколько человек кавказской наружности. Они улучили момент, когда их жертва потеряет бдительность, и вытащили из его саквояжа около 100 тысяч гривен.

Воры исчезли раньше, чем потерпевший заметил кражу и вызвал полицию. По факту похищения денег завели уголовное производство по ст.185 УК Украины – “Кража”.

Как сообщал “источник”, в одном из супермаркетов Киева мать с сыном обокрали ребенка. Мальчик лишился самоката.