Слишком много политики: alyona alyona рассказала, почему не хочет участвовать в Евровидении

alyona alyona стала гостьей YouTube-шоу Узнать за 10 секунд, где рассказала о том, почему в 2019 году не захотела участвовать в национальном отборе на Евровидение.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

“Когда-то было предложение на счет Евровидения еще с треком “Падло” с Алиной Паш. Но это был один из первых клипов, я не вела почти концертной деятельности, из-за этого мне было очень страшно. Я не рискнула. А сейчас – не знаю. Оно таким политизированным стало, это шоу. Там больше не вокала, не какого-то артистизма, а политики. Это очень отталкивает. Возможно когда-нибудь, но не сейчас”, – сказала звезда украинского хип-хопа.

Также девушка обмолвилась, что готовит новый альбом, который выйдет в первых числах сентября.

“Должен был выйти в начале июня, но случился карантин. Альбом мы писали на Бали, летали туда на полтора месяца. Каждый день работали с утра до вечера, писали музыку с битмейкерами. Он будет более музыкальным, чем предыдущие мои альбомы. Это уже будет не просто рэпчик. И мы об этом сняли сериал, который тоже скоро выйдет. Будет 8 серий о том, как alyona alyona вообще создает альбом”, – рассказала она.



