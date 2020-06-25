Уголок нетронутой природы: как доехать и во сколько обойдется отдых на Кинбурнской косе

Летом 2020 года украинцы могут отдохнуть в Николаевской области на Кинбурнской косе.

Об этом сообщает ТСН.

Кинбурнская коса

Это место, где вас встретят 45 километров нетронутой природы. Она находится между Днепро-Бугским лиманом и Черным морем, расположена в 134 километрах от Херсона.

Больше всего местность напоминает полуостров шириной от 4 до 12 километров, а площадь занимает 215,6 кв. км.

Уникальный климат располагает не только к отдыху, но и для оздоровления. С июня по сентябрь туристы могут насладится прекрасной погодой. Воздух тут насыщен йодом, бромом и фитонцидами. В озерах на полуострове содержатся полезные грязи.

Фото: instagram.com/anastasia_lut

Как добраться

Общественным транспортом проехать до косы занимает долгое время. Для этого есть два способа – через города Николаев или Херсон.

С Николаева маршруткой или автобусом нужно доехать до Очакова, а оттуда – на такси до военного причала. Именно отсюда отправляется катер, который доставляет туристов до косы. Однако стоит учитывать, что режим работы может меняться из-за карантина.

Из Херсона до косы можно добраться на автобусе, арендованной машине или автостопом.

Фото: instagram.com/rok_sea

Сколько стоит отдых

Самый экономный вариант – это жить дикарем в палатке. Но также в ближайшем населенном пункте Покровка есть мини-отели, бунгало и небольшие дачи, в которых можно поселиться. Одни сутки в квартире будет стоить от 500 до более 1000 гривен.

Фото: instagram.com/lilyatolmach

Чем заняться

На самой косе можно посетить соленые озера, их около 150. Также любители природы могут понаблюдать за птицами, которых обитает в этой местности около 300 видов, а некоторые из них являются редкими.

Также можно заглянуть в Черноморский биосферный заповедник и устроить себе прогулку.Рядом с Кинбурнской косой расположен также Национальный природный парк “Белобережье Святослава”.

Фото: instagram.com/sunkissed_ukraine

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