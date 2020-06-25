В Счастье на пруду-охладителе ТЭС мужчина незаконно наловил сетями рыбы на почти 4 тысячи гривен

Сотрудники Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с сотрудниками полиции ВП№1 Новоайдарского ОП и военнослужащими 25 ОПДБР, на территории города Счастье Новоайдарского района Луганской области выявили грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местный житель на пруду-охладителе №2 ДТЭК Луганская ТЭС с помощью лодки резиновой и сетей волосяных осуществлял лов живых водных биоресурсов, а именно рыбы, чем причинил ущерб государству на сумму 3672 грн.



Установленные факты являются нарушением абз. 2 п.3.14, абз. 1, 2 п.3.15 «Правил любительского и спортивного рыболовства», ст. 38 ЗУ «О животном мире». По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. У правонарушителя обнаружено и изъято незаконное орудие добычи рыбы.

Материалы переданы в Новоайдарский районный суд для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Кстати, санкция ч.4 ст. 85 КоАП предусматривает наложение штрафа на граждан от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн. до 680 грн.) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой.