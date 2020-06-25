Девочка в реанимации: под Киевом пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде, фото

Полицейские задержали водителя микроавтобуса, который в среду, 24 июня, совершил наезд на 13-велосипедистку, ехавшую по обочине в селе Ковалевка (Киевская область)

Как сообщает “источник”, фото с места трагедии опубликованы на Facebook-странице полиции Киевской области.

По информации полицейской пресс-службы, 33-летний водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девушку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Ехавшая вместе с не сестра не пострадала.

Водителя задержали на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения алкотестер зафиксировал 2,7 промилле.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, – сказано в сообщении пресс-службы полиции Киевской оласти.

Как сообщал “источник”, в городе Днепре в результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и 14-летний мальчик. Еще одного мальчика с травмами госпитализировали в больницу.