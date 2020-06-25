Алена Шоптенко дала совет, как помириться с мужем после ссоры

Победительница “Танцев со звездами” и двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко замужем за бизнесменом Алексеем Ивановым уже четыре года. За это время хореограф научилась мастерски решать семейные конфликты, и дала совет, как не испортить отношения лишними эмоциями.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

“Многие из нас часто пытаются что-то высказать на эмоциях. И мы нередко делаем это неудачно или используем не те слова. Особенно будучи уставшими или голодными. А все, что забирает энергию, делает нас уязвимыми, поэтому, естественно, мы неадекватно себя ведем”, – говорит 32-летняя звезда.

Если между супругами назревает ссора, Шоптенко советует отходить в сторону и успокаиваться. “Я стараюсь переждать тот момент, когда мной руководят эмоции. И когда я могу более адекватно взглянуть на ситуацию, есть смысл проанализировать случившееся и поговорить уже в рациональном русле, – делится она. – Искренность никогда не встретит сопротивления. В общении с человеком можно просто рассказать ему о своих чувствах. Причем как о хороших, так и плохих. И это нормально”.

Алена призналась, что в их с Алексеем паре ей чаще приходится идти на примирение из-за покладистого характера. “Если есть веские аргументы, и я действительно в это верю, то тогда принимаю какую-то сторону или мы находим компромисс”, – говорит она.

Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году, через полгода после развода с танцором Дмитрием Дикусаром. В 2018 году у пары родился сын Алексей.