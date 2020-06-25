ВНО-2020: на Луганщине состоялось тестирование по математике, нарушений нет

Внешнее независимое оценивание стартовало 25 июня тестированием по математике.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

В Луганской области создано 14 пунктов проведения ВНО по математике, которые расположены в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Широком Станично-Луганского района.

Для создания безопасных условий для участников и персонала все пункты проведения ВНО заранее были оснащены защитными и дезинфицирующими средствами в полном объеме.

Все пункты проведения ВНО по математике получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 219 аудиторий.

Для функционирования пунктов проведения ВНО по математике зарегистрировано 577 педагогических работников, выполнявших обязанности персонала пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

На ВНО по математике зарегистрировался 3191 участник, к тестированию присоединились 2670 человек. Это составляет 83,7% от общего количества зарегистрированных.

Пропуск участников до пункта проведения ВНО осуществлялся до 10:50. К участию в тестировании не было допущено двух участников в связи с отсутствием у них документов. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРВИ.

Внешнее независимое оценивание по математике началось в 11:00.

Следует отметить, что тест состоял из 35 заданий четырех форм, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать при правильном выполнении всех задач, – 62.

За ходом процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали представители СМИ и общественные наблюдатели.

Важно, что ВНО по математике прошло без нарушений процедуры.