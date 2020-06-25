Люди в автобусе сидели по колена в воде: новое видео потопа в Николаеве

Во время ливня, который в среду, 24 июня превратил в реки улицы города Николаева, пассажиры одного из городских автобусов ехали в залитом дождевой водой салоне.

Соответствующее видео опубликовано очевидцами на Facebook-странице сообщества “Черный Николаев”.

Как свидетельствуют снятые кадры, в салоне пассажирского автобуса, который выполнял рейс во время ливня, было полно воды. Люди спасались на высоких сидениях, иначе вода дошла бы им аж до колен.

Напомним, что вчера из-за непогоды в Николаеве оказались подтопленными улицы, автомобили буквально плыли по проезжей части, водой залило остановки общественного транспорта.

Как сообщал “источник”, в Черновицкой области река Прут вышла из берегов, наводнением нанесен ущерб объектам инфраструктуры региона.