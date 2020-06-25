Собирают вещи и копают картошку: украинцы паникуют из-за масштабного наводнения, фото

В западном регионе Украины мощные ливни привели к масштабному наводнению, кроме Прикарпатья и Буковины, паводок добрался уже и до Винницкой области.

В частности, стихия коснулась Могилев-Подольского и Ямпольского районов, сообщает “33kanal”.

Там 24 июня зафиксировали первые подтопления домов и огородов. Люди обеспокоены возможностью наводнения, больше беспокоятся те, чьи дома находятся в непосредственной близости от Днестра. Жители не сапали всю ночь, собрали чемоданы и начали выкапывать картошку.

“В квартире брата только сделали ремонт и купили новую мебель. Вывезли по максимуму все. Что объемное, то подняли на максимальную высоту. Кот вообще вылез на телевизор и там сидит, как предчувствует что-то. Известно, что вода продержится на таком уровне 72 часа. Это если дождя не будет. Сейчас лучше перестраховаться, чем потом считать убытки“, – рассказал житель Могилева-Подольского Александр Склярук.

В то же время на утро 25 июня уровень воды в Днестре у южных районах Винницкой области упал на 10 сантиметров. Однако в отдельных населенных пунктах уже подтоплены дома и дороги.

Как сообщал “источник”, ранее жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.