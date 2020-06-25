Экс-жена рэпера Сереги рассказала, как прошло первое заседание суда по делу опеки над детьми

Полина Ололо продолжает бороться за двоих детей, которых, как она утверждает, бывший муж Сергей Пархоменко (рэпер Серега) силой у нее отобрал. На днях состоялось первое судебное заседание по делу опеки над мальчиками.

Об этом экс-супруга исполнителя рассказала на своей странице в Instgaram. Публикацию Полина сопроводила снимком, на котором запечатлена возле Соломенского районного суда города Киева.

Фото: instagram.com/polina_lola

По словам Ололо, Пархоменко в суд не явился, а вместо него пришел новый адвокат. По мнению Полины, Серега намеренно сменил представителя, чтобы затянуть процесс.

“В суд Сергей не явился. Вместо него пришел “новенький”. Это примитивная рокировка при которой, адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса”, – написала девушка.

“Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна, что у дедушки сильно болит и сердце и т.д”, – отметила она.

Следующее заседание суда назначено на 20 июля. Полина Ололо заявила, что не собирается сдаваться и будет бороться за своих детей до последнего.

Фото: instagram.com/polina_lola

Ранее Полина Ололо рассказала, как прошла ее долгожданная встреча с младшим сыном. По словам женщины, сейчас мальчики запуганы и обработаны, и она может потерять их в суде.

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