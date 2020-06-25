В Кременной ремонтируют здание, которое станет убежищем для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Продолжаются работы по реализации проекта «Создание приюта для лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола в г.. Кременная Луганской области».

Об этом сообщает пресс-служба Кременского городского совета.



Проект предусматривает создание двух специализированных служб для лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола. Приют рассчитан на 10 мест. Также будет создан дневной центр, в котором пострадавшие будут обеспечены местом безопасного временного круглосуточного пребывания. Кроме того, пострадавшим лицам будет предоставляться комплексная помощь на основе оценки их потребностей и индивидуального подхода (психологическая, социально-бытовая, информационная, юридическая и т.д.).



Сейчас продолжаются ремонтно-строительные работы (утепление перекрытия и стен, отмостки, внутренние работы, электромонтажные, водоснабжения и водоотведения). Приют будет оснащен всем необходимым оборудованием.



Общий бюджет проекта – 2 249 518 грн., где значительная часть софинансирования поступает от Программы ООН по восстановлению и развитию мира, Кременского городского совета и Фонда ООН в области народонаселения. Приют будет создан, как структурное подразделение аппарата исполкома Кременской городского совета

Дополнительно: согласно полученным данным в течение 2019 в Кременской отдел полиции поступило 114 обращений от жителей Кременского района о домашнем насилии.