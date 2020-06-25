Дом шевелится, люди напуганы: что сейчас происходит на месте взрыва многоэтажки в Киеве

Жильцам первых этажей многоэтажки в Киеве на Позняках, в которой произошел взрыв, 24 июня разрешили зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Об этом рассказала жительница дома Марина Писаненко изданию “Страна”.

От квартиры девушки, которая была расположена на седьмом этаже, практически ничего не осталось.

“Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Сегодня если повезет зайдут люди с третьего этажа. Почему если повезет? Потому что дом периодически шевелится. Вчера несколько раз были такие шевеления, даже в какой-то момент, когда мы стояли очень близко к шестому подъезду, дали команду отбегать от дома. Мы слышали треск плит“, – говорит она.

Девушка добавляет, что в ее квартиру доступа нет и вероятней всего не будет, так как она расположена на одном этаже с эпицентром взрыва.

“Когда люди заходят в дом, чтобы забрать вещи, то качаются почти все этажи (какие-то больше, какие-то меньше), это по словам спасателей. Также они говорят о том, как собираются поступить с первыми этажами и с последними, а о седьмом вообще больше никто не говорит, его практически нет. У нас в квартире полностью вывалена кухня, нет части балкона, об остальных повреждениях ничего сказать не могу, нет доступа“, – рассказывает Марина.

По ее словам, о компенсациях пострадавшим при взрыве и оставшимся без жилья пока нет никакой информации. Возможно что-то прояснится на инициированной столичной властью встрече с мэром Виталием Кличко, которая запланирована на вечер 25 июня.

“В 19:30 к нам приедет Виталий Кличко. Пока сложно сказать, какая будет тема встречи, у нас есть несколько вопросов. По поводу компенсаций – об этом пока одни разговоры. Нет никаких решений – ни одобрений, ни отказов. Вот когда что-то будет в письменном виде, тогда можно говорить. Мы живем сейчас у бабушки“, – отметила Писаненко.

Как сообщал “источник”, ранее один из жителей дома на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, унесший жизни людей, рассказал, что спасло его семью.