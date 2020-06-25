Кабмин назначил временного главу Минобразования: биография и фото

В четверг, 25 июня, Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Новое время”.

Сергей Шкарлет – выпускник Киевского политехнического института. В 2010 году стал самым молодым в Украине ректором, возглавив Черниговский национальный технологический университет. В том же году Шкарлета выбрали в Черниговскую областную раду от Партии регионов. После избрания он заявлял в интервью, что является сторонником Партии регионов еще с 2004 года.

Несмотря на это, после Революции достоинства он баллотировался на местных выборах 2015 года в Черниговский облсовет от “Блока Петра Порошенко”, но на этот раз избран не был.

Отметим, что должность министра образования остается вакантной с 4 марта, когда правительство отправило в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Анна Новосад, которая была министром образования и науки в Кабмине Гончарука, отказалась работать в новом Кабмине. Сейчас обязанности министра образования и науки исполняет Любомира Мандзий.

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