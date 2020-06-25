Ситуация стремительно ухудшается: Шмыгаль пригрозил украинцам возвращением жесткого карантина

Из-за рекордно высокого количества новых заражений коронавирусом в Украине за последние дни в правительстве рассматривают возможность возобновления жесткого режима карантина в стране.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в четверг, 25 июня.

“Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели”, – заметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил о необходимости придерживаться тех ограничений, которые предусмотрены в адаптивной модели – носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Премьер-министр также предупредил, что за нарушение этих требований будут применятся строгие наказания. В частности, с понедельника, 22 июня, будут налагать штрафы на учреждения, которые не соблюдают карантин.

“Мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, масочного режима и дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть ответственными и бдительными и относиться к требованиям ответственно”, – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал “источник”, украинские сети Multiplex и “Планета Кино” готовятся со 2 июля возобновить работу кинотеатров. Открытия состоятся в Киеве и в тех регионах, где не действует запрет местных властей.