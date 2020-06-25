Очередных нарушителей самоизоляции выявили на КПВВ “Станица Луганская” и КПП “Меловое”

Вчера, 24 июня, в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций было обнаружено трех лиц, нарушивших правила карантина. Они прибыли в Украину 18, 20 и 23 июня, а пытались выехать во временно оккупированную территории 24 июня этого года, значительно раньше установленного срока самоизоляции.

Об этом сообщает ГПСУ

Еще двух таких путешественников-нарушителей, которые направлялись в Российскую Федерацию, обнаружили в пункте пропуска «Меловое». Один из них не добыл тринадцать суток, другой – пять до окончания установленного срока самоизоляции.

Сотрудники Нацполиции на выявленных нарушителей составили протоколы по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Заметим, что КоАП 17.03.2020 дополнен статьей 44 -3 «Нарушение правил карантина людей», которая предусматривает, в частности, за нарушение правил самоизоляции, наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

Также напоминаем, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 № 480 внесены изменения в «Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», а также в «Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Согласно указанным изменениям, уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при выезде из временно оккупированных территорий лицу, не давшему согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса “Действуй дома”.