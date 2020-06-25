Сотни миллионов в Швейцарии: Лукашенко резко ответил на слухи о счетах сына, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на слухи о том, что у одного из его сыновей в Швейцарии в банке хранится 840 миллионов долларов. По словам белорусского лидера – эта информация является фейком.

Как сообщает “источник” со ссылкой на агентство “БЕЛТА”, об этом Лукашенко заявил во время встречи с подчинеными.

“Идет жуткое давление на людей сейчас. Особенно в интернете. И тот, кто сидит вечно в этом интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Сегодня мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 миллионов долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо, кто хочет забрать эти деньги – пусть немедленно заберет”, – сказал он.

Также Лукашенко считает, что такая информация идет из России.

“Выбрасывается, потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили”, – добавил он.

Напомним, что во время парада по случаю Дня победы в Москве произошел небольшой политический казус, участниками которого стали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.