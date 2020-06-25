Жена Виктора Павлика ответила на обвинение хейтеров в том, что артист не заботится о тяжелобольном сыне

Младший сын Виктора Павлика полтора года борется со смертельным заболеванием – раком костей. Звездный отец парня не делится подробностями лечения 21-летнего Павла, и пользователи соцсетей пришли к выводу, что артист не заботится о своем тяжелобольном ребенке.

Молодая жена певца и его концертный директор Екатерина Репяхова в Instagram ответила на критику. “Если мы чего-то не показываем, это не значит, что этого не происходит. Не значит, что Виктор не беспокоится о сыне, не ездит туда. Я считаю, это было бы странно, если бы я транслировала такие вещи, как приобретение коляски. Это все происходит в нашей жизни”, – рассказала девушка в своих “сториз”.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Екатерина отметила, что Виктор Франкович заботится о Паше: возит в больницу, моет и носит его на руках. “Я считаю, что не стоит рассказывать об этом”, – подчеркнула Репяхова.

Напомним, впервые о болезни Павла Павлика стало известно осенью 2018 года. Тогда звездный отец парня попросил о финансовой помощи для дорогостоящего лечения. С того времени парень перенес тяжелую операцию, прошел 18 курсов химиотерапии, но лечение не принесло результатов.

На днях Павлик-младший опубликовал в сети большой пост, в котором откровенно рассказал о своем здоровье. Месяц назад парню стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Сейчас Паша передвигается с помощью инвалидной коляски.

Сын Виктора ПавликаФото: facebook.com