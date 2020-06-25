Футболист итальянского топ-клуба остался без команды из-за фото с эффектной красоткой

Португальский клуб “Витория” (Сетубал) разорвал арендное соглашение с итальянским вингером Мирко Антонуччи из-за его сверхактивной жизни в социальных сетях.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе остались недовольны частыми публикациями футболистом и его девушкой Джиневрой Ламбруски совместных фото на грани приличного. Комментируя решение клуба, главный тренер команды Хулио Веласкес сказал: “Футболист должен быть игроком “Витории” 24 часа в сутки. Он должен проявлять уважение к клубу и болельщикам. Клуб, руководство, тренерский штаб и команда понимали, что поведение игрока, который находился у нас в аренде, не было соответствующим для “Витории“.

А вот и некоторые из причин такого решения португальского клуба:

Instagram Джиневры Ламбруски

Instagram Джиневры Ламбруски

Instagram Джиневры Ламбруски

Теперь Антонуччи вернется в “Рому”, с которой у него подписан контракт.

Ранее “источник” сообщал, что жена известного футболиста поделилась серией откровенных фото.