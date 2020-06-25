Скандал со “сливом” личных данных украинцев: стало известно о десятках обысков

В ходе спецоперации “Дата”, целью которой было расследовать утечку и распространение персональных данных граждан из государственных и частных баз данных, попавших в сети через Тelegram-бот, правоохранители провели 36 обысков в десяти регионах.

Как передает “источник” со ссылкой на “Укринформ”, об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Кропива.

“За время проведения спецоперации мы открыли 34 уголовных производства, а в течение десяти дней ее реализации провели 36 обысков. В результате установили и подтвердили преступную деятельность 25 человек. Восьми лицам было сообщено о подозрении, один человек задержан“, – сказал он.

Кропива уточнил, что спецоперацию под условным названием “Дата” провел Департамент киберполиции совместно со Службой безопасности.

По словам чиновника, злоумышленники похитили базы данных компаний, которые занимаются страхованием, предоставлением логистических услуг, а также базы государственных и частных банков. Кроме того, похищена информация о лицах, имевших доступ в государственные реестры и базы данных государственных органов. Хакеры также получили базы данных водителей службы перевозок.

“Большую часть данных баз составлял частный сектор, а также информация относительно владельцев почтовых адресов и другой информации, которая может идентифицировать лицо“, – сообщил Кропива.

Он уточнил, что за отдельную информацию хакеры требовали от тысячи гривен, а за целую базу данных – тысячу долларов.

По словам Кропивы, в рамках спецоперации “Дата” будет сообщено 29 лицам о подозрении.

“В ближайшее время сотрудниками департамента будут приниматься меры и будет сообщено 29 лицам о подозрении – это тем, у кого ранее проводились санкционированные обыски”, – отметил он.

Правоохранители также сообщили о блокировании 9 Тelegram-каналов, посредством которых осуществляются мошеннические действия с завладением денежными средствами граждан под видом реализации баз данных “, – добавил представитель Департамента киберполиции Нацполиции.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему по хищению средств в “Укрзализныце”, где организовали закупку некачественных запчастей для нужд структуры более чем 100 миллионов гривен. В 5 региональных подразделениях АО “Укрзализныци” и коммерческих структурах проводятся санкционированные обыски.