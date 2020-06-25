Краски и грунтовки – особенности

Выбирая краску для стен и потолков, важно знать особенности каждого типа краски. Масляные отличаются устойчивостью к повышенной влажности, а также резкому перепаду температур. Латексные устойчивы к воздействию механического характера. Они оперативно сохнут и способны предотвращать развитие плесени.

Акриловые краски отличаются устойчивостью к атмосферным явлениям и агрессивным щелочным средам. Они быстро высыхают, не имеют запаха.

Водно-дисперсионные краски отлично пропускают воздух, они устойчивы к влаге и также быстро высыхают.

Водоэмульсионные краски не имеют запаха. Они быстро высыхают и нетоксичны. А еще – устойчивы к воздействию механического характера.

Эпоксидные краски используют для электро- и гидроизоляции, они обеспечивают защиту от агрессивных химвеществ, а также процессов гниения и коррозии – деревянных и металлических поверхностей.

Силикатные краски отличаются паропроницаемостью, а также влагоустойчивостью. В список следует добавить огнеупорность и стойкость к кислотам. Они способны предотвращать развитие микроорганизмов и не имеют запаха, быстро сохнут.

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Требования, которым должны соответствовать краски и грунтовки

Необходимо полное соответствие требованиям стандартизации и экологической безопасности. Важна хорошая вязкость, а также удобство в эксплуатации. Эстетические свойства в готовом виде на поверхности должны быть превосходными.

Благодаря современным технологиям производства лакокрасочных работ, удается наносить краску как на полы, так и на стены, а также потолки. Поверхности могут быть различными по фактуре.

Грунтовки San Marco

В состав качественного продукта входит мелкофракционный кварцевый песок. В результате загрунтованная поверхность становится шероховатой, повышается адгезия декора к основанию.

Из положительных характеристик следует выделить готовность к использованию и доступность цены, а также возможность легко изменить оттенок. Кроме того, в список следует добавить безопасность, которая обусловлена отсутствием в составе растворителей и других вредных веществ. С помощью подобной грунтовки удается добиться уплотнения рыхлых и пористых поверхностей. Здесь гарантировано быстрое высыхание, а также повышение адгезии. Применять грунтовку возможно на различных поверхностях. Гарантирована долговечность созданных покрытий. Усиливается блеск, обеспечивается надежная защита от влаги. Удается предотвратить коррозию, укрепляются поверхности. Отсутствует влияние на паропроницаемость.