Похитили сестру и угрожали: жертва “копов” в Кагарлыке раскрыла страшные детали преступления

В Киеве прошла пресс-конференция с участием Нелли Погребицкой – женщины, которую в Кагарлыке Киевской области изнасиловали “копы” прямо в полицейском участке. Участники мероприятия, а это были известные нардепы, правозащитники и адвокаты познакомили общественность с подробностями резонансного дела.

“источник” приводит основные тезисы, прозвучавшие на пресс-конференции.

В деле появилась еще одна жертва

Адвокат пострадавшей от преступных действий полицейских Нели Погребицкой Елена Сотник сообщила, что в отношении несовершеннолетней сестры Нели Аллы те же подозреваемые также совершили незаконные действия.

“У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетнего сестры Нелли, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней “, – заявила Сотник.

Она добавила, что полицейские фактически похитили девушку и совершали следственные действия без каких-либо оснований и санкций.

“Я скоро вернусь и вы тогда получите”

Один подозреваемых в изнасиловании Николай Кузив угрожал Неле и членам ее семьи расправой. По словам Сотник, это и стало одной из причин, что Неля Погребицкая решилась обо всем откровенно рассказать.

“Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. В большей мере это из-за того, что она находится в очень серьезном и психологически тяжелом состоянии, и она за себя боится и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал – “я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите”. Угрозы эти звучали, и сама Неля, и ее семья живут в страхе “, – отметила Сотник.

Угрозы начались задолго до изнасилования

Как выяснилось на пресс-конференции, Нелина мама еще 13 мая обращалась в полицию с заявлением об угрозах Николая Кузива – одного из подозреваемых. Но это заявление никоим образом не имело должной реакции.

“Господин Клименко обещал, что у нее будет личная охрана. Она действительно является фигурантом резонансного дела, которое всколыхнуло всю страну и напомнило о Врадиевке, о Переяслав-Хмельницком …. А сегодня это Нелино это дело, которое является тяжелым, но приоритетным для всей страны“, – отметила адвокат.

“На сегодняшний день ключевыми в этом деле являются экспертизы. Потому что экспертизы доказывают те обстоятельства, на которые ссылаемся мы, как сторона потерпевшей. К большому сожалению, и для меня это странно, не потому, что это резонансное дело. Общая практика говорит о том, что подобные экспертизы максимум в таких делах – это две недели. Уже прошел месяц, а у нас есть результаты далеко не всех экспертиз. Сейчас назначаются дополнительные, которые тоже очень важны и окончательно установят факт изнасилования “, – сказала Сотник.

Экс-адвокат тормозил ход расследования

Народный депутат Александра Устинова сообщила, что Неле Погребицкой предоставили адвоката, который, по словам Устиновой, “похоже является знакомым господина Геращенко”. По ее словам, бывший защитник Евгений Мельниченко пытался спустить дело на тормозах – за три недели своей работы не смог ознакомиться с материалами дела.

“Это адвокат, который за три недели не подал ни одного ходатайства в деле и не ознакомился с материалами. Три недели адвокат не брал в руки документы. Не было подано ни одного ходатайства ни о проведении экспертиз, ни по следственных действий. Адвокат даже не ездил с потерпевшей на допрос. Мы прекрасно понимаем, что это было сделано специально для того, чтобы спускать дело на тормозах “, – заявила народный депутат.

Потребует сатисфакции

Адвокаты Нели Погребицкой пока не могут назвать даже приблизительную сумму компенсации, которую будут требовать в пользу своей подопечной.

Сама потерпевшая не дала ни одного комментария за все время пресс-конференции и после нее.

Адвокат Елена Сотник заявила, что говорить о компенсации можно будет только на следующей неделе, когда будет проведена экспертиза.

“Эксперт проводит психологическую и физическую экспертизу. Оценивает состояние человека: страдания были нанесены, которые от этих событий произошли изменения в здоровье“, – отметила Сотник.

Напомним, 25 мая Украину всколыхнула новость о том, что в Кагарлыке Киевской области двое полицейских зверски поиздевались над девушкой – ее пытали, после чего изнасиловали. Сама жертва попала в больницу после произошедшего.

Также сообщалось, что 26 мая в Киеве Голосеевский районный суд избрал меру пресечения для задержанных по делу о групповом изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке.