На Луганщине правоохранители обнаружили поле конопли

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», участковые совместно с оперативниками местного отдела полиции на территории с. Кочино – Распасеевка Белокуракинского района обнаружили поляну дикорастущей конопли без признаков обработки и культивации.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Правоохранителями было сорвано 1200 кустов дикорастущей конопли, из них в качестве вещественных доказательств изъяты 70 кустов для направления на экспертизу в НИЭКЦ, остальные кусты уничтожены на месте путем сжигания.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».