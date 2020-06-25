Удар был страшной силы: появилось видео момента смертельного ДТП в Днепре

В сети опубликовали видео момента смертельного ДТП, которое произошла ранним утром 25 июня в Днепре на улице Байкальской. В результате происшествия погибло два человека.

Кадры ужасного столкновения опубликовали в сообществе “ДТП Украины” в Facebook.

На видео видно, что удар был невероятной силы, после чего грузовик, который перевозил песок, перевернулся.

Погибшие же находились в другом транспортном средстве, которое перевозило ульи с пчелами.

В страшной аварии погиб мужчина и 14-летний ребенок. Еще одного несовершеннолетнего доставили в больницу с тяжелыми травмами. О его состоянии пока нет никакой информации.

Напомним, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло жуткое ДТП – легковушка столкнулась с автоцистерной DAF.