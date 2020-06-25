ВСУ точным ударом уничтожили российскую разведстанцию на Донбассе: видео

В сети появилось видео уничтожения украинскими бойцами на Донбассе в зоне проведения ООС вражеской переносной станции наземной разведки ПСНР-8 “Кредо-М1” российского производства.

Как сообщает “источник”, соответствующие кадры опубликовали на Facebook-странице “24 ОМБр имени короля Даниила, пресс-служба”.

Отмечается, что в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 “Кредо-М1” российского производства. Станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точное корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.

“Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить его“, – сказано в публикации.

Отметим, что ВСУ действовали правильно, дав адекватный ответ на агрессию российских наемников.

Как сообщал “источник”, недавно на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащие ВСУ в ответ на обстрелы со стороны боевиков одним точным ударом ликвидировали снайпера противника.