Нарушать будет очень дорого: водителям в Украине готовят неприятности со штрафами

Министерство внутренних дел готовит законопроект, в случае принятия которого в Украине значительно повысятся штрафы за превышение скорости.

Как передает “источник“, об этом в интервью “РБК-Украина” рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, в настоящее время в Украине предусмотрены штрафы в размере 127,5 грн при превышении до 50 км/ч, если больше 50 км/ч – 510 гривен.

“Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч“, – заявил Геращенко.

В качестве примера для справедливого наказания для недобросовестных водителей он назвал Финляндию и Швейцарию, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

“У нас некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен. Если штраф будет в 2% от дохода – это уже 200 000 гривен за превышение скорости. И тогда это будет серьезно, и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем “, – отметил заместитель Авакова.

Также он прокомментировал проблему гонок на дорогах.

“Гонщики у нас выделяются в отдельную категорию, и по ним у нас полиция работает отдельно. Мы с такими людьми также проводим разъяснительную работу: если вы так нарушаете, вы можете сесть в тюрьму. Штрафы, конечно, не соответствуют проблематике. Мы должны поднимать верхний порог штрафа “, – заявил Геращенко.

Также заместитель министра анонсировал запуск с 1 июля других функций системы видеофиксации нарушений ПДД: полиция будет контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Как сообщал “источник”, в Украине с 1 июня начала автоматическая система фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, за первые дни работы которой зафиксированы десятки тысяч нарушений ПДД.