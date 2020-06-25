В ОРЛО заработала мобильная связь Vodafone Украина

Во временно неподконтрольном Луганске сегодня, 25 июня, заработала мобильная связь Vodafonе Украина.

Об этом передает cxid.info

По данным луганчан, связь в городе появилась после 9 утра 25 июня. Уверенный прием зафиксировали на Южных кварталах, в центре, на Восточных кварталах и ГБК.

Как сообщил CXID.info источник знакомый с ситуацией, базовые станции мобильной связи будут включать постепенно, работать они будут в «тестовом режиме», поэтому возможны сбои и отключения.

В тоже время, в телеграмм-каналах пишут, что доступ в социальную сеть “Вконтакте”, а также на некоторые российские сайты по-прежнему ограничен.

Напомним, что накануне главарь “ЛНР” Леонид Пасечник приказал так называемому “министерству связи и массовых коммуникаций” восстановить работу оператора мобильной связи Vodafone Украина до 29 июня.

С 7 июня на временно неподконтрольной территории Луганской области не работала мобильная связь Vodafone Украина. Сепаратисты заявили, что связи нет из-за поломки, которая произошла за пределами оккупированного региона.

В тоже время пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии СМИ сообщила, что мобильная связь исчезла в связи с отключением станций от электричества.

Также местные жители связывают отсутствие связи с шахтерскими протестами, которые на то время вспыхнули в неподконтрольном Антраците.