Российского друга Ломаченко и Усика лишат чемпионского титула: детали скандала

Допинг-проба B россиянина Александра Беспутина, который ранее завоевал чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе, также дала положительный результат.

Об этом сообщает ТАСС.

Теперь российский друг звездных украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, вероятно, будет лишен чемпионского пояса.

Беспутин выиграл чемпионское звание по версии WBA в бою против соотечественника Раджаба Бутаева 30 ноября прошлого года в Монако. Однако позже в крови нового чемпиона было обнаружено запрещенное вещество под названием лигандрол. Ожидается, что результат боя между Беспутиным и Раджабовым будет аннулирован.

Ранее “источник” сообщал, что российские легкоатлеты написали письмо Путину.