Камалия рассказала о знакомстве и скорой свадьбе с миллиардером Захуром

Украинская певица Камалия познакомилась с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром в 2003 году, и уже через два месяца он увез ее на родину и устроил свадьбу, о которой не подозревала даже сама невеста. В программе “Зірковий шлях” 43-летняя знаменитость рассказала о стремительном начале их отношений.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

“Друг семьи пригласил меня на полуофициальную встречу бизнесменов в ресторане, в VIP-зале. Они очень попросили меня спеть, я спела, после чего Захур у меня телефон взял, дал свой, пригласил на концерт в честь Дня металлургов”, – вспоминает Камалия (настоящее имя – Наталья Захур).

По словам мужа-миллиардера, его покорила внешность и голос 26-летней девушки. “Она спела “Місяць на небі, зіроньки сяють”, и я до сих пор это помню. До сих пор говорю, что красота и пение – это был двойной удар. Когда человек падает, и его еще добивают”, – поделился он.

Уже на первом свидании Захур предложил певице жить вместе и признался в чувствах. Такой напор ее серьезно смутил. “Я выпучила глаза, смотрю на него и думаю: “Или что-то с мужчиной не так, или он шутит”. Он мне в лоб задал вопрос: “Я тебе хоть немного нравлюсь?” Я сразу застеснялась”, – признается она.

Дав ухажеру шанс, Камалия не сразу поверила в искренность его чувств: из-за обилия подарков ей казалось, что он ее покупает. “Я себя почувствовала вещью, и поэтому психанула. Ему долго приходилось меня уговаривать, оправдываться и объяснять, что это нормально, если мужчина свою женщину содержит, – рассказала знаменитость. – Я не собиралась замуж за него выходить, просто не думала об этом. Но он обманным путем меня окрутил, я даже и опомниться не успела”.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Захур пригласил певицу к себе на родину, сказал, что сын его друга женится и повез выбирать красное сари. Камалия удивилась, поскольку по индийским фильмам знала, что красную одежду носят невесты. Хитрый жених убедил ее, что это пережитки прошлого, и когда наряд пошили, она неожиданно оказалась на собственной свадьбе.

“Мы приехали, на нас надели венки, обсыпать начали, арка. Я говорю: “Что это такое?” А он отвечает: “Ну, это твоя свадьба. Ты же выйдешь за меня замуж?” – вспоминает она.

Для звезды предложение стало шоком, но она сказала “да”, ведь мужчина ничего для нее не жалел. С тех пор Камалию можно назвать самой богатой певицей в Украине. До сих пор муж спонсирует ее певческую карьеру, устраивает оригинальные сюрпризы, концерты, увозит путешествовать на личном самолете, дарит украшения и роскошные наряды.

Ранее Камалия рассказала, как отпраздновала свой 43-й день рождения. На карантине праздник жены миллиардера украсили музыканты и балет.

В феврале этого года Камалию ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Из кармана исполнительницы мастерски вытащили iPhone последней модели, что зафиксировали камеры наблюдения.

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